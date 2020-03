Coronavirus, M5S: Iscritti ratificano 3 mln a protezione civile

di egr

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "Alle ore 12:00 di oggi si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere le loro preferenze su diverse questioni, tra cui la destinazione delle restituzioni dei portavoce del Movimento 5 Stelle alla Protezione Civile per l'acquisto di apparecchi per la terapia intensiva. Il 97.5% dei votanti ha votato SI, ratificando la proposta del Capo politico Vito Crimi. Un segnale importante in un momento di difficoltà per il Paese, ma anche un investimento fondamentale, che tornerà utile anche una volta superata l'emergenza sanitaria". Così in un post su il Blog delle Stelle.

