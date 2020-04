Coronavirus, M5S: Conte ha detto solo la verità

di ect

Milano, 11 apr. (LaPresse) - “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera si è di nuovo rivolto agli italiani per annunciare ulteriori misure restrittive per limitare i contagi da Coronavirus. L'Italia sta vivendo un momento difficilissimo e guidare il Paese in questo momento non è semplice. Soprattutto se le opposizioni continuano a spargere panico e disinformazione nei cittadini". Così, in una nota, i componenti del MoVimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai. "L'ultimo episodio lo abbiamo avuto con il Mes. Abbiamo ascoltate le ennesime fake news di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che hanno annunciato un accordo che non c'è mai stato. Il presidente del Consiglio, ieri sera, ha ribadito la verità perché in questo momento non si può per nessuna ragione lasciare spazio a falsità, vista la delicatezza delle trattative in corso a Bruxelles", aggiungono.

