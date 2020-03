Coronavirus, M5S: Bene stop a Patto, faremo proposta su immissione denaro

di dab

Roma, 20 mar. (LaPresse) - “L'attivazione della clausola di salvaguardia per lo stop al Patto di stabilità è una notizia importante e molto attesa, tanto più positiva perché sta a significare l'esclusione di qualsiasi discussione sul Mef lunedì prossimo durante l'Eurogruppo. La presidente della Commissione von der Leyen ha parlato della possibilità per gli stati di pompare denaro nel sistema. Bene, proprio su questo aspetto a breve il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta concreta e sostanziosa”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle.

