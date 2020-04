Coronavirus, Locatelli: Sanità Centro e Sud ha contenuto emergenza

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Vale la pena sottolineare come nelle Regioni dell'Italia centrale e meridionale c'è stata la possibilità di tutto il sistema sanitario di contenere il numero di soggetti infetti e di coloro che devono fare ricorso alle terapie intensive. Non era scontato. Questa è un'ulteriore dimostrazione dell'efficacia che le misure, non devono essere minimamente allentate. Per un po' di mesi avremo da convivere con i malati da Covid-19". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa dalla sede del Dipartimento della protezione civile, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata