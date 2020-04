Coronavirus, Locatelli: Regioni collaborino, non è tempo corsa a test

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Noi vogliamo proporre una strategia da condurre in collaborazione con le Regioni. Il Cts (Comitato tecnico-scientifico) e il ministero della Salute lo vogliono fare con le Regioni, con loro lavoreremo. Ci auspichiamo una piena collaborazione, non è assolutamente il tempo a una corsa a chi trova il più veloce test seriologico ma è il tempo di lavorare in maniera coesa". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa dalla sede del Dipartimento della protezione civile, a Roma.

