Coronavirus, Locatelli: Nessuno ha dati per dire fino a quando durerà

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Che il virus possa mantenersi anche per qualche mese è possibile, ma nessuno ha dati inconfutabili per dire fino a quando. Se guardiamo ad altri situazione epidemiche che abbiamo vissuto negli anni scorsi, tanto più efficaci saranno le politiche di contenimento, tanto più riusciremo a evitare episodi come quelli che stiamo vivendo". Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, durante il punto stampa quotidiano alla Protezione civile sull'emergenza coronavirus, rispondendo a una domanda dei cronisti sullo studio emerso in Inghilterra, secondo cui la pandemia durerà fino al 2021.

