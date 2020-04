Coronavirus, Locatelli: Misure? Ripresa graduale in funzione dei dati

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Tutte le politiche di ripresa delle attività produttiva spettano al decisore politico e dovranno contemperare l'obiettivo di contemperare la ripresa economica graduale in funzione a tutta una serie di dati sulla diffusione epidemica" e non solo. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa dalla sede del Dipartimento della protezione civile, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata