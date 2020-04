Coronavirus, Locatelli(Css): Campi estivi e oratori? E' rischio

di abf

Roma, 24 apr. (LaPresse) - "Ogni decisione spetta ovviamente al decisore politico, ma tutti i momenti di aggregazione non certo favoriscono una strategia di contenimento del fenomeno di contagio del virus. In questa prospettiva far confluire ragazzi in oratori o in campi estivi espone a questo rischio". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa all'Iss.

