Coronavirus, Lega presenta odg in Liguria: Misure attenzione a scuola

di lrs

Milano, 4 feb. (LaPresse) - "Misure di attenzione per il coronavirus nelle scuole della Liguria. Oggi ho presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi presso il Governo, i ministeri della Salute e dell'Istruzione e in tutte le sedi opportune perché venga emanata una nuova circolare che precisi le modalità di gestione degli alunni e dei docenti, di qualunque nazionalità, di ritorno dalle aree affette dal coronavirus in Cina". Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega). "Infatti - ha spiegato Senarega - sabato scorso i responsabili dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno evidenziato che sussiste il rischio 'raro ma possibile' di contagio anche da 'soggetti asintomatici'".

(Segue).

