Coronavirus, Lega: Disponibili a collaborare ma risponda, Mes sì o no?

di dab/mbb

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Non ho sentito appellarsi alla collaborazione delle opposizioni, non si può solo chiedere di non fare polemiche". Lo dice il deputato della Lega, Guido Guidesi, originario di Codogno, primo focolaio italiano, intervenendo in aula dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte, sull'emergenza coronavirus. "Noi diamo la disponibilità a collaborare, ma vogliamo anche risposte: l'anno bianco fiscale possiamo o non possiamo farlo? Alcune imposte vengono cancellate sì o no? Gli scaglioni saranno rivisti sì o no? La flat tax si fa o no? Il Mes verrà utilizzato o no?", aggiunge.

