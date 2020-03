Coronavirus, Landini: Governo metta 4 mld su Cig, no licenziamenti

di lrs

Milano, 14 mar. (LaPresse) - "C'è bisogno che domani il governo vari il decreto e che metta 4 miliardi sulla cassa integrazione". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante una diretta Facebook. "Abbiamo chiesto che scriva una cosa precisa: nessuno deve essere licenziato per il coronavirus. Penso che se il governo vara questo decreto, mi sembra un messaggio molto importante per non lasciare da solo nessuno", ha aggiunto.

