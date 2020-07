Coronavirus, Lamorgese: 163 migranti positivi, al lavoro per tamponi a tutti

di lrs

Milano, 22 lug. (LaPresse) - "Gli stranieri vengono sottoposti ai necessari accertamenti e alle misure di quarantena per prevenire il rischio di contagio. Dall'11 luglio, sono stati fatti 1.487 test seriologici. In caso di esito positivo, viene effettuato il tampone. In prospettiva si sta lavorando per assicurare i tamponi a tutti gli stranieri sbarcati per garantire la massima sicurezza. Sono 163 i migranti positivi e per tutti sono state disposte le prescritte misure". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera.

