Coronavirus, Italia pronta ad acquistare 1000 ventilatori polmonari da Cina-rpt

di dab

--- ripetizione con titolo corretto ---

Roma, 10 mar. (LaPresse) - A quanto si apprende, dalla telefonata avvenuta tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo cinese, Wang Yi, Pechino si prepara ad inviare aiuti massicci all'Italia. Per ora la disponibilità comunicata dalla Cina è di 1.000 ventilatori polmonari che l'Italia si appresta ad acquistare. La firma dei contratti per far arrivare gli aiuti potrebbe arrivare già nelle prossime ore e Wang Yi ha detto a Di Maio che seguirà questa partita personalmente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata