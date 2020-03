Coronavirus, ipotesi chiusura scuole in tutta Italia

di mbb/egr

Roma, 4 mar. (LaPresse) - Chiudere tutte le scuole italiane per arginare l'emergenza Coronavirus. L'ipotesi, viene riferito, è in discussione alla riunione a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i ministri. Ma non si tratta di una decisione già presa, viene sottolineato, bensì di una opzione in corso di valutazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata