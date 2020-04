Coronavirus, iniziata a P.Chigi videoconferenza Conte con parti sociali

di dab

Roma, 9 apr. (LaPresse) - E' iniziata a Palazzo Chigi la videoconferenza con le parti sociali. A presiedere la riunione è il premier, Giuseppe Conte, accompagnato dalla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, mentre in collegamento ci sono il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, della Salute, Roberto Speranza, e del Lavoro, Nunzia Catalfo. Per le parti sociali partecipano i segretari della Cgil, Maurizio Landini, della Cisl, Anna Maria Furlan, della Uil, Carmelo Barbagallo. Inoltre, prendono parte al vertice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, il numero uno di Reteimprese, Patrizia De Luise, Mauro Lusetti e Maurizio Gardini per Alleanza Cooperative e il presidente di Confimi, Paolo Agnelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata