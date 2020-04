Coronavirus, incontro Mattarella-Conte al Colle in vista Consiglio Ue

di ddn/dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - Incontro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte, in vista del Consiglio Ue che si terrà domani. Durante il colloquio, non potendo esserci il tradizionale pranzo con i ministri che si tiene prima del Consiglio, si è fatto il punto sullo stato delle trattative in Ue per l'emergenza del coronavirus.

