Coronavirus, in decreto stanziati altri 20 mln per emergenza

di ddn/abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del cdm del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto è incrementato di 20 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per le emergenza nazionali". E' quanto si legge nell'articolo 4 del nuovo schema di decreto approvato ieri sera dal governo.

