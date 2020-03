Coronavirus, Gualtieri: Unità dell'Europa è risorsa indispensabile

di dab

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "Le conclusioni del presidente del Consiglio europeo dopo il summit in videoconferenza dei capi di Stato e di governo dei 27, dimostrano che l'Europa è pronta a fare tutto il necessario per fronteggiare questa emergenza senza precedenti" e in queste occasioni che risalta il fatto che "l'unità dell'Europa è una risorsa indispensabile". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo in aula al Senato, nella discussione per l'autorizzazione allo scostamento per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

