Coronavirus, Gualtieri: Taglio cuneo per lavoratori in ufficio a marzo

di dab/ntl

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo al reddito per i lavoratori che andranno in ufficio" in questo mese, durante l'emergenza coronavirus, "con una riduzione del cuneo fiscale". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla fine del Cdm.

