Coronavirus, Gualtieri: Stato non tollererà violenti

di mad

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Lo Stato non tollererà i comportamenti violenti, da parte di gruppi di neofascisti che nulla hanno a che fare con le categorie in difficoltà. Approfittano della sofferenza delle persone per lasciarsi andare alla violenza". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a UnoMattina su Rai1, a proposito degli scontri in diverse città durante le manifestazioni contro il nuovo Dpcm del Governo.

