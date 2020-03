Coronavirus, Gualtieri: Sostegno ad autonomi per tutta durata crisi

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Noi continueremo a offrire sostegno ai lavoratori autonomi per tutto il periodo in cui la crisi proseguirà". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una diretta Facebook al termine della riunione dell'Eurogruppo.

