Coronavirus, Gualtieri scrive a Dombrovskis-Gentiloni: Italia colpita duramente

di dab/abf

Roma, 5 mar. (LaPresse) - Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha inviato una lettera al vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, con la quale annuncia la relazione del governo al Parlamento per chiedere l'autorizzazione allo scostamento dal deficit programmato nel Nadef 2019. "Come ben sapete, il Coronavirus Covid-19 ha improvvisamente colpito l'Italia molto duramente nelle ultime due settimane - si legge nella missiva -. Il governo e le autorità regionali hanno dato la priorità alla protezione della salute dei cittadini bloccando i cluster di infezione e mettendo in atto una serie di misure preventive che colpiscono le regioni più ampie e, per alcuni aspetti, l'intero paese. Ad esempio, oggi il governo ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università del paese fino al 15 marzo".

