Coronavirus, Gualtieri: Risorse per 3,5 mld a sanità

di dab/ntl

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "E' un decreto consistente, abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento che ci è stato autorizzato dal Parlamento per questo intervento, che si articola su cinque assi: il primo è un finanziamento significativo per il Servizio sanitario nazionale, la Protezione civile e tutti i soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza: sono risorse per quasi 3,5 miliardi". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla fine del Cdm.

