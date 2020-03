Coronavirus, Gualtieri: Paesi europei pronti a 'whatever it takes'

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "La riunione dell'Eurogruppo è stata molto positiva. Abbiamo deciso non solo di aggiornarci settimanalmente con riunioni costanti, ma abbiamo concordato uno statement molto positivo che sostanzialmente si definisce con la frase 'whatever it takes', si farà tutto quello che è necessario per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una diretta Facebook al termine della riunione dell'Eurogruppo. "C'è il consenso di tutti i Paesi europei a mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti utili per affrontare una crisi senza precedenti - aggiunge -, sia per sostenere l'economia nella riposta immediata all'epidemia, sia per sostenere la fase di ripresa".

