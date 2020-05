Coronavirus, Gualtieri: Numeri in miglioramento, siamo cautamente ottimisti

di abf

Roma, 29 mag. (LaPresse) - "La prima misura economica è stato è il contenimento del virus, noi monitoriamo con attenzione l'epidemia. Ci sono delle regole precise per i passi successivi, siamo prudenti ma i numeri sono in miglioramento e noi siamo cautamente ottimisti per il futuro". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a SkyTg24.

