Coronavirus, Gualtieri: Necessaria applicazione flessibile regole Ue

Roma, 11 mar. (LaPresse) - Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, "sarà necessaria un'applicazione flessibile delle regole europee, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di stato e il Patto di stabilità e crescita". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato, sullo scostamento di bilancio per finanziare le misure anti-coronavirus. "Non sono solo le mie opinioni ma le affermazioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della conferenza di ieri", ha detto Gualtieri.

