Coronavirus, Gualtieri: Lecito fare polemica politica, non credo interessi cittadini

Roma, 18 mar. (LaPresse) - "E' lecito se si vuole fare un po' di polemica politica, ma non credo che interessi ai cittadini". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, collegato a 'La Vita in diretta' su Rai1, spiegando di preferire non rispondere direttamente alle critiche arrivate dall'opposizione.

