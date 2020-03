Coronavirus, Gualtieri: Lavoriamo per rafforzare misura 600 euro

di dab/ntl/acp

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Stiamo lavorando per rendere fruibile prima possibile, dal 1° aprile sul sito dell'Inps sarà possibile con un click accedere alla misura. Vogliamo allargare questa misure. Il punto non è riformare strumenti ordinari, ma far fronte a una situazione straordinaria. Lavoriamo per rafforzare la misura dei 600 euro, per renderla più veloce, efficace e universale per chi non usufruisce di una fonte di reddito". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rispondendo a una domanda sulla proposta del M5S di un reddito di emergenza.

