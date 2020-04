Coronavirus, Gualtieri: Italia non ha deciso di accedere al Mes

di scp

Torino, 10 apr. (LaPresse) - "L'Italia non ha deciso di accedere" al Mes. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Unomatina' su Rai1. "L'Italia non ha firmato nulla, ha semplicemente consentito che tra le 4 proposte sul tavolo per il Consiglio europeo oltre al Mes con forti condizionalità ci sia anche il Mes senza condizionalità", ha rimarcato

