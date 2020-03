Coronavirus, Gualtieri: In 2/o decreto 3,6 mld per lavoro e ristoro parziale

di abf/dab

Roma, 3 mar. (LaPresse) – “Noi abbiamo già nel primo decreto abbiamo rafforzato le risorse del fondo di Simest, erano risorse disponibili perché in conto capitale. Siamo al lavoro per un secondo decreto, dove vogliamo usare questi 3,6 miliardi per sostenere l'economia dal punto di vista del lavoro, della cig, della liquidità e del ristoro parziale ai settori più impattati”. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, durante la presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy.

