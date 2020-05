Coronavirus, Gualtieri: Grande patto con forze economiche e sociali

di lcl

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Un governo di grande coalizione non mi sembra una soluzione utile in questa fase, è bene che questa maggioranza vada avanti, occorre dialogare con tutti, richiamare tutti a un senso di responsabilità collettiva e costruire un grande patto con forze economiche e sociali per mettere insieme un piano per la ripresa. L'Italia ha dimostrato unità e responsabilità. Adesso è fondamentale che, passato il momento difficile, non si disperda questo spirito costruttivo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più', su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata