Coronavirus, Gualtieri: Già partita lettera a Ue per sforamento

di mbb/abf

Roma, 5 mar. (LaPresse) - E' già partita la lettera indirizzata alla commissione Ue per fare richiesta formale di scostamento dal rapporto Deficit/Pil inizialmente previsto, che salirà dallo 0,2 allo 0,3. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Gualtieri ha ricordato, come ha fatto il premier Giuseppe Conte, che sarà necessario anche il via libera del Parlamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata