Coronavirus, Gualtieri: Eurogruppo tolto finalizzazione Mes

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Nell'eurogruppo la prevista finalizzazione dell'accordo per il Mes è stata tolta, perché era evidente che avremmo concentrare il nostro tempo sull'emergenza coronavirus". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una diretta Facebook al termine della riunione dell'Eurogruppo. "Poi, non avendo avuto un mandato parlamentare non avrei potuto concludere le negoziazioni", aggiunge.

