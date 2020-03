Coronavirus, Gualtieri: Entro venerdì pacchetto di aiuti da 3,6 mld

di lcl

Milano, 1 mar. (LaPresse) - "Entro venerdì prossimo vareremo un nuovo decreto legge per il sostegno dell'occupazione e dei settori più colpiti dagli effetti del coronavirus in tutto il territorio nazionale: sarà un pacchetto da 3,6 miliardi di risorse eccezionali e aggiuntive" pari "allo 0,2% del Pil". Lo ha annunciato in un'intervista a 'La Repubblica' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Sono stanziamenti aggiuntivi, per i quali chiederemo l'autorizzazione al Parlamento italiano" e che "sono compatibili con la flessibilità prevista dalle regole del Patto di stabilità", "non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta", ha aggiunto il ministro.

