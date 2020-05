Coronavirus, Gualtieri: Da strumenti Ue circa 200 mld risorse per Italia

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - "L'Italia potrebbe avvalersi dello Sure per circa 20 miliardi, per finanziare i propri ammortizzatori sociali. La linea che sta predisponendo la Bei potrebbe produrre circa 40 miliardi di finanziamenti per il nostro Paese", inoltre c'è "il 2% del Pil, che potrebbe aumentare o diminuire a seconda delle esigenze, dalla linea del Mes" che cuba "circa 36 miliardi o poco più" e poi "il recovery fund, che dipenderà dalle sue dimensioni, ma io sono fiducioso che almeno un altro centinaio di miliardi di risorse potrebbero essere disponibili". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sugli esiti del Consiglio Ue sui temi di economia e finanza (Ecofin). "Complessivamente questi strumenti potrebbero offrire all'Italia risorse significative, per affrontare questa specifica emergenza e sostenere la ripresa", spiega il responsabile del Mef.

