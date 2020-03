Coronavirus, Gualtieri: Conti sostenibili, con Ue no problemi

di mbb/abf

Roma, 5 mar. (LaPresse) - "Siamo in costante contatto, non esistono problemi come c'è la piena sostenibilità dei conti. Siamo fiduciosi e consapevoli che la prima misura economica è il contenimento del virus". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

