Coronavirus, Gualtieri: Ci sono risorse per misure ad hoc e completamento riforme

di abf

Roma, 25 feb. (LaPresse) - "Risorse? Ci sono le condizioni per realizzare quanto promesso come il completamento della riforma del cuneo fiscale e sterilizzare le clausole di salvaguardia e per prendere gli interventi necessari e proporzionali per la crisi". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a 'diMartedì' su La7.

