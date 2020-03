Coronavirus, Gualtieri: Chi non ne ha bisogno, non fruisca dei sussidi

di mbb/abf

Roma, 18 mar. (LaPresse) - Per marzo, "abbiamo fatto una scelta: rendere potenzialmente disponibili queste misure a tutti", mentre "ad aprile troveremo un modo per parametrarle alle perdite subite, ora non c'era proprio tempo per farlo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, collegato a 'La Vita in diretta' su Rai1.

Di conseguenza, "per la prima tornata di marzo ci affidiamo al senso di responsabilità delle persone" e "ci aspettiamo anche che chi non ne ha bisogno non ne usufruisca, permettendo che le risorse possano essere usate da altri, o comunque che possano essere portate ad aprile".

