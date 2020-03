Coronavirus, governo-parti sociali: chiusura o sospensione attività aziende

di dab

Roma, 13 mar. (LaPresse) - In tarda mattinata si è conclusa la videoconferenza tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri competenti e le rappresentanze sindacali e di categoria. Tutti hanno mostrato la massima collaborazione per giungere a una soluzione condivisa. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. È stato delineato un percorso per redigere linee guida uniformi che assicurino la massima tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento all'emergenza sanitaria in atto. Tutte le parti sociali e i ministri competenti sono già al lavoro per elaborare questo testo sulla base delle indicazioni formulate dal ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, su suggerimento del comitato tecnico-scientifico. Le aziende che avranno necessità di tempo per adeguarsi a queste misure di cautela potranno sospendere o ridurre le loro attività per alcuni giorni approfittandone per sanificare le aree. Sarà consentito il ricorso agli ammortizzatori sociali. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata