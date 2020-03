Coronavirus, Gori: Chiediamo al governo altre misure restrittive

di dab

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Finita la videoconferenza con Attili Fontana e i sindaci delle città lombarde. Insieme chiediamo al governo ulteriori misure restrittive, se non per tutto il Paese, almeno per la nostra regione. Se vogliamo fermare il #virus dobbiamo bloccare tutto ciò che non è essenziale". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

