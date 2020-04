Coronavirus, Giustizia: Nessuna caso positivo in carcere minorile Nisida

di dab

Roma, 2 apr. (LaPresse) - "Non ci sono casi di positività né fra i detenuti, né fra il personale dell'Istituto penale per i minorenni di Nisida. Invitiamo tutti a una maggiore accortezza e senso di responsabilità nel diffondere notizie allarmistiche in un momento così delicato per il Paese". Lo comunica il ministero della Giustizia in una nota.

