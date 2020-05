Coronavirus, giovedì in Senato informativa Conte dalle 12

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - Giovedì prossimo, a partire dalle ore 12, ci sarà l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Senato, sulle misure per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. I gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Informativa e interventi dei rappresentanti dei Gruppi saranno trasmessi in diretta dalla Rai. Le dirette Rai di mercoledì e giovedì saranno effettuate con il segnale video del Senato.

