Coronavirus, Giani: No altre restrizioni, nel Dpcm già tante e dolorose

di fbg/scp

Firenze, 26 ott. (LaPresse) - "Sulle fughe in avanti che possono fare le Regioni, ovvero più restrizioni, ritengo che le restrizioni che arrivano dal Dpcm siano così tante e dolorose che non me la sento di assumerne altre". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, oggi a Firenze, al termine del vertice con le autorità scolastiche regionali.

