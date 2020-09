Coronavirus, Giacomoni: Sentito Cav, sta bene e farà campagna elettorale

di dab/npf

Roma, 2 set. (LaPresse) - "Cari amici, ho appena sentito il Presidente e volevo rassicurarvi sul fatto che, nonostante tutto, sta bene e ci teneva a farvi sapere che continuerà a fare campagna elettorale, come avrete modo di vedere, tra collegamenti vari ed interviste. Forza Italia, Forza Presidente! Ti siamo tutti vicini". Lo scrive su Facebook il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, per rassicurare sulle condizioni di salute del leader di FI, Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus e in isolamento nella sua residenza ad Arcore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata