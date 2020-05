Coronavirus, Gentiloni: Nulla di nascosto sul Mes

di lrs

Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Tutti i documenti sono pubblicamente disponibili: nulla è nascosto". Così il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, al termine dell'Eurogruppo, parlando del Mes. "L'unica condizione per usare questa linea di credito è che il denaro venga usato per costi diretti e indiretti della sanità", ha aggiunto.

