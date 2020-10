Coronavirus, Gallera: Numeri continueranno a crescere per almeno 15 giorni

di lca

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Terapie intensive e pneumologie in Lombardia sono state aumentate ma "il contagio sta crescendo ed è evidente che qualunque azione mettiamo in campo oggi i risultati li vedremo tra 15 giorni. Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per almeno 15 giorni". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a Mattino Cinque su Canale 5.

