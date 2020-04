Coronavirus, Gallera: Non vanifichiamo sforzi uscendo con bambini

di mad

Milano, 1 apr. (LaPresse) - "Adesso sarebbe folle vanificare tutto. Capiamo che rimanere in casa, soprattutto per chi ha bambini, è difficile. Ma guardate che lo stare chiusi in casa è quello che ci ha portato oggi finalmente a vedere una luce in fondo a questo tunnel. Non possiamo allentare la presa oggi. Se iniziamo a dire che è consentito uscire a un genitore con un bambino, sapete cosa succede? Che oggi escono in 10, domani in 100 e vanifichiamo tutti gli sforzi. Dobbiamo continuare a stare a casa". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, facendo riferimento alla discussa circolare del Viminale.

