Coronavirus, Gallera: Governo deficitario, adesso lavoriamo insieme

di lrs

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Chi è stato più deficitario per ora è il governo nazionale. La realizzazione delle terapie intensive la deve fare il governo piuttosto che tutto il tema dell'approvvigionamento e l'accordo sui test seriologici. C'è il problema dei trasporti. Le risposte da agosto sono state zero. Non è tanto il fatto di mettere le Regioni contro il Governo, ma il Governo non è stato in grado di rispondere in maniera tempestiva". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a 'L'aria che tira' su La7. "Non è una corsa gli uni contro gli altri, chi ha dato prova di efficienza in questi mesi sono state le Regioni. Lavoriamo insieme in questo momento", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata