Coronavirus, Gallera: Ci servono 200 mln per coinvolgere trasporto privato

di lrs

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Noi abbiamo solo in Lombardia bisogno di 200 milioni per coinvolgere il trasporto privato e utilizzarlo per gli studenti" attraverso i bus turistici. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a 'L'aria che tira' su La7. "Le metropolitane e i treni non sono espandibili", ha aggiunto.

