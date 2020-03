Coronavirus, Gallera: Chi dà giudizi su Lombardia venga in trincea

di lrs

Milano, 23 mar. (LaPresse) - "Sentiamo qualcuno in tv che dà i giudizi su quello che fa la Regione Lombardia. Io la vivo dall'interno. Dall'Unità di crisi a chi fa la sanificazione, c'è gente che si sta spendendo come mai nessuno. Prima di dare i giudizi sulla Lombardia qualcuno dovrebbe stare sulla trincea a lavorare per capire quello che stiamo facendo". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa pomeridiano da Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus.

